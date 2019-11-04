ارتفاع البلطي والمكرونة.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، ليتراوح بين 25 و30 جنيها، كما ارتفع سعر كيلو السمك المكرونة السويسي 6 جنيهات، ليتراوح بين 50 و66 جنيها.

وزاد سعر كيلو السمك البوري جنيهين، ليتراوح بين 42 و50 جنيها، كما زاد سعر كيلو السمك الفليه البلطي 30 جنيها، ليتراوح بين 30 و90 جنيها.

وانخفض سعر كيلو الجمبري 20 جنيها، ليتراوح بين 300 جنيه و350 جنيها، كما انخفض سعر كيلو السبيط والكاليماري 20 جنيها، ليتراوح بين 90 و190 جنيها.

واستقر سعر كيلو الكابوريا ليتراوح بين 30 و150 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.