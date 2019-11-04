ارتفاع البصل وتراجع الباذنجان.. أسعار الخضر والفاكهة في سو ق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر كيلو البصل 25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الاثنين في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 2.75 و4.5 جنيه.

وفي المقابل تراجع سعر كيلو الباذنجان البلدي 50 قرشا، ليتراوح بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3.75 و6.25 جنيه.

البصل بين 2.75 و4.5 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 4 و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 6 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بنحو 20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال السكري بين 3 و5 جنيهات.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

اليوسفي بين 4 و7 جنيهات.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

الجوافة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الرمان بين 2 و6 جنيهات.

الكاكا بين 6 و9 جنيهات.