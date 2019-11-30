أسعار الذهب ترتفع في السوق المحلي خلال تعاملات اليوم

القاهرة- مصراوي:

ارتفعت أسعار الذهب 3 جنيهات للجرام الواحد، اليوم السبت، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم، السبت، 657 جنيهًا مقابل 654 جنيهًا أمس، وسجل جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 563.1 جنيه، وعيار 24 بلغ نحو 751 جنيهًا، والجنيه الذهب 5256 جنيهًا.

وعالميًا أغلقت البورصات العالمية، أمس، على ارتفاع، وسجل سعر الذهب المعاملات الفورية زيادة 0.4% إلى 1463.81 دولار للأوقية في أواخر جلسة التداول.

جدير بالذكر أن اليوم وغدًا عطلة رسمية للبورصات العالمية.