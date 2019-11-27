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شعبة الخضروات تكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق

01:50 م الأربعاء 27 نوفمبر 2019
شعبة الخضروات تكشف أسباب ارتفاع أسعار البطاطس في الأسواق

الخضروات

كتبت- شيرين صلاح:

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البطاطس ارتفعت خلال الأسبوعين الماضيين، ليتراوح الكيلو بين 9 و10 جنيهات بالأسواق.

وسجل كيلو البطاطس في سوق العبور خلال تعاملات اليوم الأربعاء بين 3 و8 جنيهات مقابل 3 جنيهات و5.25 جنيه الأسبوع الماضي.

وأرجع النجيب، أن ارتفاع السعر جاء لقلة المعروض في السوق سبب العروة بين فصول السنة.

وأضاف النجيب، أن المحصول الجديد من البطاطس طرح في الأسواق منذ يومين وسيعمل على عودة الأسعار إلى معدلها الطبيعي تدريجيا.

وتابع النجيب، "أنه مع بداية ديسمبر المقبل ستتراجع الأسعار مرة أخرى بفضل طرح كميات من المحصول الجديد من البطاطس بالأسواق".

شعبة الخضروات والفاكهة غرفة القاهرة التجارية أسعار البطاطس سوق العبور

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