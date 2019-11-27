أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو الجوافة والرمان بين جنيه وجنيهين، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس.

وسجل سعر كيلو الجوافة بين 4 و7 جنيهات، وسعر كيلو الرمان بين 3 و7 جنيهات، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقرت أسعار عدد من أصناف الخضراوات خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات موقع سوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2 جنيه و4 جنيهات.

البطاطس بين 3 جنيهات و8 جنيهات.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 5 و7 جنيهات.

الفاصوليا بين 5 و7 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

البسلة بين 9 جنيهات و13 جنيها.

السبانخ بين 4 و6 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات.

البرتقال السكري بين 2 و3.5 جنيه.

البرتقال أبو سرة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الجوافة بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الرمان بين 3 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.