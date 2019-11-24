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تراجع طفيف لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

01:43 م الأحد 24 نوفمبر 2019
تراجع طفيف لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم

أسعار الذهب

القاهرة- مصراوي:

تراجعت أسعار الذهب بقيمة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأحد مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 سجل اليوم الأحد 657 جنيهًا مقابل 658 جنيهًا.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى نحو 563 جنيهًا وعيار 24 إلى 751 جنيهًا وسجل الجنيه الذهب 5256 جنيهًا، بحسب نجيب.

واليوم وغدًا بورصة الذهب العالمية إجازة رسمية.

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