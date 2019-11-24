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انخفض بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

11:06 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
انخفض بـ"البركة".. أسعار الدولار في 10 بنوك مع بداية تعاملات اليوم

أسعار الدولار

كتبت- شيرين صلاح:

تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه في بنك البركة مع بداية تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستواه مساء الخميس الماضي، بينما استقر السعر في 9 بنوك أخرى.

وتراجع سعر الدولار قرشين في بنك البركة إلى 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك الأهلي، ومصر، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، والتجاري الدولي عند 16.05 جنيه للشراء، و16.15 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنوك العربي الأفريقي وقناة السويس وكريدي أجريكول عند 16.06 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

وبقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 16.07 جنيه للشراء، و16.16 جنيه للبيع.

أسعار الدولار سعر صرف الدولار بنك البركة البنك الاهلي بنك مصر

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