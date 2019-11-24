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أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

11:05 ص الأحد 24 نوفمبر 2019
أسعار المأكولات البحرية والأسماك في سوق العبور اليوم

سمك

كتبت- شيرين صلاح:

استقرت أسعار السمك والمأكولات البحرية اليوم الأحد في سوق العبور، عند نفس أسعار أمس.

واستقر سعر كيلو السمك البلطي الجملة، اليوم ليتراوح بين 24 و26 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري ليتراوح بين 44 و50 جنيها.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.

وبلغ سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 جنيها و200 جنيه، وبلغ سعر الجمبري بين 300 جنيه و360 جنيها.

أسعار السمك المأكولات البحرية سوق العبور السمك البلطي

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