فوز 4 شركات ناشئة بمسابقة "رواد التحول مصر" التابعة لـ"الإسلامي للتنمية"

كتب- مصطفى عيد:

أسفرت الدورة السابعة من مسابقة "رواد التحول- مصر 2019"، والتي نظمها البنك الإسلامي للتنمية، بالتعاون مع مسرعة الأعمال "فلك"، التابعة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، عن إعلان فوز 4 شركات ناشئة، وذلك في ختام فعالياتها مساء أمس الأربعاء بالقاهرة.

وبحسب بيان من وزارة الاستثمار اليوم الخميس، حضر حفل ختام المسابقة، والذي عقد في الحرم اليوناني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وسحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وبندر بن حجار، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وشهاب مرزبان، رئيس شركة مصر لريادة الأعمال، وتحت إشراف حياة السندي، كبيرة مستشاري رئيس البنك.

ووفقا للبيان، جذبت المسابقة 17 رائد أعمال، وعالما، ومبتكرا من مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تم تقييم كل مشروع بناءً على اتساقه وتوافقه مع أهداف التنمية المستدامة، وذلك وفقاً لمعايير محددة بما في ذلك: الابتكار، والتأثير والوصول، والعملية، وقابلية التوسع، والاستدامة، وإمكانية تسجيل براءة الاختراع، والاستخدام التجاري.

وقامت الفرق التي وصلت إلى التصفيات النهائية بعرض أفكارها أمام لجنة التحكيم من الخبراء من القطاعين العام والخاص.

وتضمنت قائمة الفائزين الأربعة بدورة "رواد التحول- مصر 2019" على النحو التالي:

- (Elagi) عن مشروع خاص بدعم مستخدمي الرعاية الصحية في مصر من خلال رؤيتهم لتسهيل عملية التقييم، والبحث، واختيار خدمات الرعاية الصحية والحصول عليها عن طريق منصة تقنية واحدة.

- (Proteinea) عن مشروع خاص بسلسلة القيمة الغذائية، والذي يستخدم الحشرات التي تتغذى على النفايات غير العضوية، ثم تستخدم الحشرات لتحل محل وجبة السمك في تربية الأحياء المائية والأعلاف الحيوانية في الزراعة من خلال بروتين أكثر استدامة أساسه الحشرات البيئية.

- (Paynas) عن مشروع منصة للشركات الصغيرة والمتوسطة تقدم خدمات إلكترونية لإدارة الموارد البشرية مثل التأمين الصحي، والحسابات البنكية.

- (Vlaby) عن مشروع المعمل الافتراضي الذي يسمح للطلاب والمدرسين عمل جميع التجارب في بيئة إلكترونية تفاعلية تحاكي المعمل التقليدي، وتحتوي على جميع الأجهزة والمواد التي تتواجد في المعمل الحقيقي، بالإضافة إلى التخصيص الرقمي لكل طالب حسب المنهج الدراسي.

وحصل كل من الفائزين على جوائز بقيمة 3 آلاف دولار، ودعوة لحضور قمة (Transformers Summit 2019) التي ينظمها البنك الإسلامي للتنمية في السنغال، وفقا للبيان.

ومن المتوقع أن تجمع قمة (Transformers Summit 2019) مجموعة كبيرة من رواد الأعمال، والمبتكرين، والقادة العالميين لمناقشة دور العلم، والتكنولوجيا، والابتكار في التعامل مع بعض التحديات التنموية التي تواجهها الدول والشعوب في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصةً الهدف الـ11 وهو مدن ومجتمعات مستدامة.

كما ستغطي القمة موضوعات مثل تغير المناخ، والنقل، والمساحات العامة، والتعليم، والصحة.

وكان البنك الإسلامي للتنمية أطلق مسابقة "رواد التحول" في يوليو 2018، وهي إحدى مبادرات (صندوق استثمار ترانسفورم) الذي أطلقه البنك بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، والذي تأسس بهدف دعم الرؤية الاستراتيجية للمؤسسة بالتركيز على تنمية العنصر البشري عبر تشجيع العلم، والتكنولوجيا، والابتكار.

وأقيمت الدورات السابقة من المسابقة في البوسنة والهرسك، وكازخستان، وبنجلاديش، والنيجر، وباكستان، وأوزباكستان، وفقا للبيان.

وقالت وزيرة الاستثمار، إن الوزارة تضع أولوية لدعم ريادة الأعمال، وتتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في مشروعات متنوعة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحة أن هذه المبادرة لها وضع خاص نظرا لأهمية دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، بهدف جعل مصر مركزا إقليميا لريادة الأعمال والابتكار في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشارت إلى حرص مصر على تعزيز علاقات التعاون مع شركائها من مؤسسات التمويل الدولية وخاصة في مجال دعم ريادة الأعمال والاستثمار في التكنولوجيا والابتكار بمصر وأفريقيا.

وذكرت الوزيرة أن مصر تعمل أيضا على فتح آفاق جديدة لدول القارة الأعضاء وغير الأعضاء في مجموعة البنك في تقديم الدعم للشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار والاستثمار في رأس المال البشري، وهو ما سيمثل خطوة هامة في تدعيم مجالات التعاون الاستثماري والتنموي على مستوى القارة.

وقال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية: "لطالما حافظ البنك الإسلامي للتنمية على علاقات وثيقة بمصر، فمصر عضو فاعل في مؤسسة البنك منذ البداية، كما قدمت لها المجموعة الدعم منذ تأسيس البنك عام 1974".

وأضاف: "تعد عناصر العلم، التكنولوجيا، والابتكار من الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك، لذلك أنا سعيد بوجودي هنا لتقديم الدعم للعديد من المبادرات الممتازة التي تتبنى التنمية المستدامة على مستوى القاعدة".

وقالت حياة السندي: "نحن منبهرون من مستوى العمق والرؤية الثاقبة التي تم استعراضها اليوم من قبل جميع المشاركين، نحن فخورون بدعم وتمكين هؤلاء الشباب الذين سيغيرون مستقبل مصر وما هو أبعد من ذلك عبر العلم، والتكنولوجيا، والابتكار".

وأضافت: "أود أن أهنئ جميع الفائزين وأشجع كل من يمتلكون أفكاراً رائعة تدعم مستقبل مشرق للبشرية على التقدم للحصول على تمويل من صندوق استثمار ترانسفورم الذي سيفتح باب التقديم في أبريل 2020".