الإمارات دبي الوطني يخفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية للعائد الثابت

كتبت- منال المصري:

خفض بنك الإمارات دبي الوطني الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات خلال الشهر الماضي بحسب موظف مسؤول خدمة العملاء بالبنك.

وأشار إلى أن الفائدة تراجعت إلى 9.5% مقابل 11% ويصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.

ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

وحسم البنك الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت بعد مرور أكثر من شهر على قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي.

ويطلب البنك من العميل لشراء الشهادة تقديم صورة من بطاقة رقم قومي سارية، وفاتورة مرافق حديثة (بحد أقصى 3 أشهر) وخطاب من شؤون الموظفين بإيصال الراتب وكشف حساب بنكي 3 أشهر بحسب موقع البنك.