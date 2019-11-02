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    الإمارات دبي الوطني يخفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية للعائد الثابت

    03:01 م السبت 02 نوفمبر 2019
    الإمارات دبي الوطني يخفض الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية للعائد الثابت

    بنك الإمارات دبي الوطني

    كتبت- منال المصري:

    خفض بنك الإمارات دبي الوطني الفائدة 1.5% على الشهادة الادخارية للعائد الثابت ذات آجال 3 سنوات خلال الشهر الماضي بحسب موظف مسؤول خدمة العملاء بالبنك.

    وأشار إلى أن الفائدة تراجعت إلى 9.5% مقابل 11% ويصرف العائد شهريا لمدة 3 سنوات.

    ويبدأ شراء الشهادة من أول ألف جنيه ومضاعفاته.

    وحسم البنك الفائدة على الشهادة الثلاثية للعائد الثابت بعد مرور أكثر من شهر على قرار البنك المركزي بخفض الفائدة 1% في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية في سبتمبر الماضي.

    ويطلب البنك من العميل لشراء الشهادة تقديم صورة من بطاقة رقم قومي سارية، وفاتورة مرافق حديثة (بحد أقصى 3 أشهر) وخطاب من شؤون الموظفين بإيصال الراتب وكشف حساب بنكي 3 أشهر بحسب موقع البنك.

    سعر الفائدة بنك الإمارات دبي الوطني البنك المركزي المصري

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