وزير البترول يلتقي أعضاء مجلس إدارة شركة ميثانكس العالمية

كتب- مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول، مع أعضاء مجلس إدارة شركة ميثانكس العالمية برئاسة چون فلورن الرئيس التنفيذي للشركة، ومحمد شندي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة ميثانكس مصر، تطورات العمل بمصنع ميثانكس مصر للميثانول.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين، قال الملا إن زيارة مجلس إدارة الشركة، التي تعد الأولى منذ بداية إنتاج مصنع ميثانكس مصر للميثانول، تعكس اهتمام الشركات العالمية بالتطورات الإيجابية التي شهدها قطاع البترول في مصر، ونتيجة مباشرة للاستقرار السياسي والاقتصادي.

وأضاف أن مشروع ميثانكس الذي يعد أول مشروع مصري كندي لإنتاج مادة الميثانول في مصر، هو أحد مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الغاز الطبيعي المصري.

ومادة الميثانول تمثل المادة الخام الرئيسية للعديد من صناعات البتروكيماويات الصغيرة والمتوسطة، والتي تدخل في صناعات المذيبات، والمستلزمات الطبية، والبلاستيك، والدهانات.

والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول، هي شركة مساهمة مصرية، وهي الذراع المصري المشترك لشركة ميثانكس العالمية الكندية، وتبلغ حصتها 50%، وشركات قطاع البترول المصري 33%، وشركة الاستثمارات البترولية العربية (أبيكورب) 17%.

وخلال اللقاء، عرض چون فلورن نتائج أعمال المشروع الذي يعد الوحيد في مصر لإنتاج الميثانول، والذي تبلغ طاقته 1.3 مليون طن سنويا يتم تصديره من المصنع بدمياط، أو بيعه في السوق المحلي.

وذكر الوزير أن استراتيجية الوزارة تهدف إلى تنفيذ مشروعات بتروكيماوية، وجذب الاستثمارات لتحقيق الاستغلال الاقتصادي الأمثل من ثروات مصر من الغاز الطبيعي، وتوفير المواد الخام والمدخلات الأساسية للعديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير منتجات بتروكيماوية نهائية يحتاجها السوق المحلي وتصدير الفائض.

وأشار إلى أن تحول مصر لمركز إقليمي يمثل إضافة مهمة لجذب الشركات العالمية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مع توافر الطاقة المطلوبة للمشروعات المزمع إقامتها، وفي ظل وجود سوق مصري كبير ومتسع، وكموقع جغرافي متميز لتصدير إنتاج هذه المشروعات إلى العديد من مناطق ودول العالم.

وقال شندي إن رؤية وزارة البترول لتعظيم القيمة المضافة للثروات البترولية تعد دافعا للتوسع في أعمال الشركة من خلال إقامة سلسلة من الصناعات البتروكيماوية التكاملية، مشيرا إلى توقيع مذكرة تفاهم العام الماضي مع شركة السويس لمشتقات الميثانول لإمدادها بالميثانول والتسهيلات لإنتاج منتجات الفورمالدهايد.

وأضاف أن الشركة تولي أهمية لبرنامج المسئولية المجتمعية بدمياط، والتعاون مع منظمة العمل الدولية في مشروعها لدعم ريادة الأعمال وتأهيل الشباب لدخول سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم.

وحضر اللقاء جيس داتون سفير كندا بالقاهرة، وأسامة البقلي رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، وسعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.