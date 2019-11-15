ستاندرد آند بورز: طرح أرامكو قد يقوي مالية الحكومة ويدعم الاقتصاد

القاهرة- وكالات:

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية إن إدراج شركة أرامكو السعودية الوشيك في سوق الأسهم المحلية قد يساعد على تقوية صافي مركز أصول الحكومة.

وأضافت في مذكرة نقلتها وكالة رويترز أن حصيلة الطرح يمكن أن ترفع معدل النمو الاقتصادي للمملكة في المدى الطويل.

وتبدأ الشركة الأعلى ربحية في العالم بيع أسهم في 17 نوفمبر من خلال طرح عام أولي قد تدور حصيلته بين 20 و40 مليار دولار.

وقالت ستاندرد اند بورز في المذكرة أن "الجانب الأكبر من حصيلة الأموال سيؤول إلى الحكومة أو صندوق الاستثمارات العامة، مما قد يعزز صافي مركز الأصول المالية القوي بالفعل للبلد والبالغ 72.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".

"وفي حالة استغلالها استغلالا مثمرا، فإننا نعتقد أن الأصول قد تساعد أيضا في صيانة طاقة النمو على مدى أفق تصنيفنا الممتد لثلاث سنوات"، بحسب رويترز.

وتصنف ستاندرد اند بورز السعودية عند A-/A-2مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة إن التصنيف تكبحه عوامل مثل المخاطر الجيوسياسية العالية ومستويات العجز المالي الكبيرة ونقص الشفافية في كل من الإطار المؤسسي والإفصاح عن الأصول الحكومية.