"الموسم انتهى".. الحكومة تشتري أقطانا بـ240 مليون جنيه بالفيوم وبني سويف

كتبت- شيماء حفظي:

انتهت شركات تجارة القطن التابعة لقطاع الأعمال العام، من شراء كافة كميات الأقطان التي تم حصادها هذا الموسم في محافظتي الفيوم وبني سويف، وذلك ضمن النظام الجديد لتداول القطن.

وقالت عزة رشوان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الوادي لتجارة وحليج الأقطان، لمصراوي، إن الشركات الحكومية انتهت من شراء "قطن الصعيد"، وتم إغلاق مراكز التجميع التي كانت تستقبل الأقطان من الفلاحين.

"أنهينا ذلك في 31 أكتوبر وفقا للقرار الوزاري، استلمنا أقطانا من جميع الفلاحين، اشترينا أقطانا تبلغ 125 ألف قنطار، بإجمالي 240 مليون جنيه وسددنا مستحقات الفلاحين"، بحسب ما قالته رئيسة الشركة.

وتشتري الشركة القابضة الأقطان من خلال 4 شركات تابعة لها هي الوادي للتجارة وحليج الأقطان، والشرقية للأقطان، والدلتا لتجارة وحليج الأقطان، والمصرية لكبس القطن، وتتولى شركة الوادي الإشراف على تطبيق النظام الجديد.

وكانت عملية الشراء في الفيوم وبني سويف تتم وفقا للنظام الجديد لتداول القطن، الذي تطبقه الحكومة تجريبيا في المحافظتين خلال الموسم الجاري، من خلال مزايدة علنية على الأقطان بعد فرزها من لجنة التحكيم، ويتم تحديد سعر الأساس، وفقا لمتوسط الأسعار العالمية للقطن البيما الأمريكي وقطن قصير التيلة.

ورغم إقامة المزادات، أحجمت شركات التجارة في القطاع الخاص عن المشاركة، بسبب ارتفاع الأسعار، وهو ما يعني أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة ملتزمة بشراء الأقطان من الفلاحين بسعر الأساس الذي يتم افتتاح المزاد به.