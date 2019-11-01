فقد قرشا واحدا في أسبوع.. هدوء وتيرة تراجع الدولار أمام الجنيه

القاهرة – مصراوي:

تراجعت وتيرة هبوط أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الأسبوع الماضي، حيث فقد قرشا واحدا في البنك الأهلي المصري، مقابل هبوط بـ 8 قروش الأسبوع السابق، لكنه واصل رحلة الهبوط الأسبوعي التي بدأها منذ بداية العام الجاري.

وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي أمس الخميس 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع مقابل 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع الخميس الماضي، بحسب بيانات البنك الأهلي المصري.

وسجل الدولار على مدار أسابيع طويلة، تراجعا أمام الجنيه، ومع استمرار الهبوط في سعر صرف العملة الأجنبية، فإن توقعات عدد من المحللين والمصرفيين تختلف بشأن تحركات أسعار الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المتبقية من عام 2019.

ويرى بعض المحللين والمصرفيين، تحدثوا إلى مصراوي، أن سعر الدولار قد يتراوح بين 15.5 و16.5 جنيه مع نهاية العام الجاري، فيما رأى آخرون أن الدولار سيعاود الصعود مرة أخرى.