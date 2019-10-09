المالية: تراجع عجز الموازنة في يوليو مع زيادة الإيرادات وهبوط المصروفات

كتب- مصطفى عيد:

أظهرت بيانات وزارة المالية، تراجع العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة خلال يوليو أول شهر من العام المالي الحالي، ليسجل نسبة 0.6% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل 1% خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي.

وبحسب بيانات التقرير الشهري للوزارة عن يوليو الماضي، حققت الموازنة العامة عجزا كليا بقيمة 39.2 مليار جنيه خلال يوليو الماضي مقابل 51.5 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق عجز كلي بالموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الحالي بقيمة 445.1 مليار جنيه بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 438.6 مليار جنيه بنسبة 8.4% من الناتج المحلي الإجمالي بموازنة عام 2018-2019.

وبحسب التقرير المالي للوزارة، تراجعت نسبة العجز الكلي نتيجة ارتفاع الإيرادات وتراجع المصروفات.

وزادت الإيرادات العامة للدولة خلال يوليو بنحو 18.7% لتصل إلى 46.3 مليار جنيه، مقابل 39 مليار جنيه خلال يوليو 2018.

بينما تراجعت قيمة المصروفات بالموازنة العامة للدولة، في يوليو الماضي إلى 85.3 مليار جنيه، مقابل 90.5 مليار جنيه خلال يوليو 2018، بنسبة انخفاض 5.7%.

وحققت الموازنة فائضا أوليا خلال يوليو الماضي بنحو 1.3 مليار جنيه بنسبة 0.02% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل تحقيق عجز أولي خلال يوليو 2018 بنحو 4.5 مليار جنيه بنسبة 0.09% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا للتقرير.