انخفاض أسعار الألومنيوم الشهر الجاري والطن يفقد 3 آلاف جنيه

كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار الألومنيوم بما يتراوح بين 2500 و3 آلاف جنيه للطن، منذ بداية الشهر الجاري، مع تراجع سعر المعدن عالميا، بحسب ما قاله محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، لمصراوي.

وقال حنفي، إن سعر الطن السلندرات تراجع مع بداية الشهر الجاري إلى 36 ألف جنيه مقابل 39 ألف جنيه، كما تراجع سعر طن السلك إلى 35.150 ألف جنيه مقابل 38 ألف جنيه، بخلاف إضافة ضريبة القيمة المضافة على السعر.

وهبط سعر طن الشرائح إلى 48.5 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه، وانخفض سعر طن الألواح إلى 45 ألف جنيه مقابل 48.5 ألف جنيه.

وكانت أسعار الألومنيوم مستقرة في السوق المحلي خلال شهري أغسطس وسبتمبر، لكنها تراجعت منذ بداية الشهر الجاري.

وأرجع حنفي هذا التراجع في الأسعار إلى انخفاض سعر المعدن عالميا.

وكان حنفي، قال في وقت سابق لمصراوي، إن سعر خام الألومنيوم المحلي يتحدد كل شهر من خلال سعره في البورصة العالمية ويضاف إليه المصروفات الداخلية من نقل وشحن وضريبة القيمة المضافة، لذا فهو يتأثر بالأسعار العالمية.

وأضاف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن أسعار المعدن عالميا تراجعت بين 100 دولار و150 دولارا في الطن مما أثر ذلك على أسعار المنتج المحلي.

"أسعار المنتج المستورد أقل سعرا من المنتج المحلي فالمصانع تحاول تقليل السعر المحلي وتقريبه من المستورد لتشجيع الناس على شراء المنتج المحلي بدلا من المستورد"، وفقا لقول المهندس.

وأشار المهندس، إلى أن انخفاض سعر الألومنيوم سيؤثر على كثير من الصناعات مثل الأجهزة المنزلية والأواني، " ولكن هذا التأثير قد يظهر بعد منتصف الشهر".

وتوقع المهندس مزيدا من التراجع في أسعار الألمونيوم خلال الشهر القادم.