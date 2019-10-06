ارتفاع الطماطم وتراجع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار الطماطم والبصل بين 20 و25 قرشا، خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم بين 3 جنيهات و4.7 جنيه والبصل بين 2.25 و4.25 جنيه.

بينما تراجعت أسعار الباذنجان البلدي والفلفل الرومي والخيار البلدي والملوخية بين 50 قرشا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 جنيهات و4.7 جنيه، بزيادة 20 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2.25 و 4.25 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

الكوسة بين 3 جنيهات و6 جنيهات.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و4.5 جنيه، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 4 و5 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 4 و6 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و8 جنيهات.

المانجو البلدي بين 5 و10 جنيهات.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.