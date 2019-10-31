بنك قناة السويس يفتتح أول مركز له في مبادرة رواد النيل

كتبت- منال المصري:

افتتح بنك قناة السويس، اليوم الخميس، أول مركز متخصص في خدمات تطوير الأعمال، بمقر فرعه في مكرم عبيد بمدينة نصر، وذلك ضمن المبادرة القومية "رواد النيل" التي يرعاها البنك المركزي المصري.

وشارك في الافتتاح كل من لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزي، ونرمين الطاهري، وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع التطوير المصرفي، وحسين رفاعي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، وأيمن كمال نائب العضو المنتدب بالبنك، وفريق عمل البنك المركزي المصري وبنك قناة السويس.

وتهدف مبادرة "رواد النيل" القومية لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنين في المنظومة الاقتصادية، بهدف دعم المنتج المحلى وزيادة قدرته التنافسية، ويتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة المحلية والدولية.

وقال حسين رفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، إن المركز الذي تم افتتاحه اليوم يمثل باكورة مراكز تطوير الأعمال بفروع البنك والتي يسعى من خلالها لتأهيل رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحاليين والمرتقبين من خلال تقديم خدمات غير مالية من تدريب.

وأضاف في بيان حصل عليه مصراوي، أن المركز يساهم في تقديم خدمات التشبيك مع الموردين والأسواق المستهدفة، وتوفير قاعدة بيانات من خلال منصة مشاريع مصر، بهدف خلق استثمارات جديدة في كافة المجالات وبناء كوادر جديدة من المستثمرين ورواد الأعمال، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات الحكومية والدولية والمؤسسات وجمعيات رجال الأعمال بما يحقق التنمية المستدامة في المجتمع المصري.

وأشار رفاعي إلي أن مبادرة رواد النيل تعد خطوة إيجابية على طريق تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر من خلال دورها الرائد في دعم رواد الأعمال، بما يتماشى مع استراتيجية قناة السويس ودوره في تنمية وتطوير المجتمع، حيث تساهم مراكز خدمات تطوير الأعمال في التغلب على التحديات التي تواجه رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأضاف أن البنك يقوم حاليا برعاية إحدى حاضنات الأعمال بالمبادرة وهي (حاضنة محاكاة الألعاب) والتي تحتضن نحو 15 شركة ناشئة في مجال تطوير البرمجيات التي تساعد الشركات الصغيرة والناشئة في التحول الرقمي، حيث يقوم فريق عمل مبادرة "رواد النيل" بتقديم الدعم الفني والتقني لهذه المشروعات لتنفيذ ابتكاراتها وتحويلها من مجرد أفكار علي ورق إلى مشروعات وشركات قائمة.