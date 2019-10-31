وزير المالية: مصر تحرص على إرساء قواعد الاقصاد الرقمي في أفريقيا

كتب- مصطفى عيد:

قال محمد معيط وزير المالية، إن مصر تحرص، منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي، على تعزيز جهود الاندماج الاقتصادي القاري، وبناء شراكات قوية مع مختلف الدول المتقدمة لتوطين الخبرات العالمية المتميزة لتحقيق نقلة نوعية فى مجال بناء القدرات ونقل المعرفة، وتحديث منظومة التصنيع القارية، وتطوير البنية الأساسية والتكنولوجية.

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الخميس، أضاف الوزير أن مصر تحرص أيضا على إرساء قواعد الاقتصاد الرقمي؛ بما يُسهم في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية الأجندة التنموية للاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع ليوناردو أمباسا رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة "بافا"، يرافقه فريد فوزى نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين المصريين.

وأشار الوزير إلى أهمية التحول الرقمي فى تطوير القدرات المؤسسية بأفريقيا من خلال الارتقاء بمنظومة عمل المحاسبين والمراجعين، والتوسع في تطبيق التكنولوجيا الحديثة؛ بما يؤدي إلى مزيد من الحوكمة والشفافية وسرعة ودقة الإنجاز، على النحو الذي يُسهم فى تحفيز مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وذكر أن تلك الجهود تسهم في ضمان تحسن بنية الاقتصاد الأفريقي، والحد من معدلات الفقر، موضحا أن مصر تخطو بخطوات ثابتة نحو التحول الرقمي الذي يعد من أهم محفزات النمو الاقتصادي، وبناء اقتصاديات تنافسية متنوعة، وإقامة مجتمعات حديثة داعمة للمعرفة والابتكار وجاذبة للاستثمارات.

وأكد الوزير أن أفريقيا تمتلك مقومات تُؤهلها للاندماج الإيجابي فى الاقتصاد العالمي، وأنها أصبحت مقصدا لاهتمام شركاء التنمية الدوليين خاصة بعد إطلاق الاتفاقية القارية للتجارة الحرة، التي تستهدف تحفيز الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية للدول الأفريقية وفي مقدمتها: الصناعة، والطاقة، والزراعة، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

وقال رئيس اتحاد المحاسبين الأفارقة "بافا"، إنه يتطلع إلى انضمام مصر لعضوية اتحاد المحاسبين الأفارقة؛ خاصة في ظل الجهود المثمرة التي تبذلها، خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، لتعزيز الوحدة القارية في شتى المجالات، بما يُسهم في بناء القدرات الأفريقية على النحو الذي يُلبي طموحات الشعوب الأفريقية.