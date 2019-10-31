غدًا.. بدء صرف معاشات نوفمبر من خلال ماكينات الصراف الآلي

القاهرة- مصراوي:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان اليوم الخميس، إن الوزيرة غادة والي وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر نوفمبر لنحو 8.3 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية نحو 15.2 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من يوم الجمعة الأول من نوفمبر.

وقالت وزيرة التضامن، إن اصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية "A.T.M" بداية من يوم الجمعة الأول من نوفمبر، على أن يتم الصرف من جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة بصندوقيها بداية من يوم الأحد الثالث من نوفمبر.

وأضافت أن عدد من يصرفون معاشاتهم من منافذ الهيئة يزيد على 3.281 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 4.675 مليار جنيه.

وذكرت الوزيرة أن المعاشات المحولة على هيئة البريد وبنك ناصر الاجتماعي، والتى تبلغ قيمتها 6.142 مليار جنيه ويتم صرفها إلى 3.320 مليون قائم بالصرف، من المقرر صرفها بداية من يوم الثلاثاء الخامس من نوفمبر.

بينما يتم صرف المعاشات المحولة على البنوك بداية من يوم الأحد العاشر من نوفمبر لما يزيد على 1.624 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.392 مليار جنيه.