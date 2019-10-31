ارتفاع البلطي والبوري.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم

كتب- مصطفى عيد:

ارتفع سعر كيلو السمك البلطي جنيهين، خلال تعاملات اليوم الخميس، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستواه أمس الأربعاء، ليتراوح بين 25 و30 جنيها.

كما صعد سعر كيلو السمك البوري جنيها واحدا خلال تعاملات اليوم، ليتراوح بين 45 و51 جنيها، وزاد سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و150 جنيها.

بينما انخفض سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات اليوم بسوق العبور، إلى بين 300 جنيه و360 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 50 و66 جنيها، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و210 جنيها، وسعر كيلو السمك الفليه البلطي بين 30 و90 جنيها.