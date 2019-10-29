توفيق: انتهينا من مراجعة عقد إدارة مصر الجديدة وطرحه على الجمعية العامة خلال أيام

كتبت- شيماء حفظي:

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تعمل على إعداد كراسة شروط وعقد الإدارة المقرر طرحه على المستثمرين "بأسرع من المتوقع".

وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر الجمعية البريطانية "مصر كمركز للتصدير في أفريقيا" اليوم الثلاثاء، أنه "تم الانتهاء من عقد الإدارة بالكامل ومراجعته ونحن في انتظار عرضه على الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة للموافقة على العقد وبدء الإجراءات القانونية، وسيتم الإعلان عن الجمعية خلال الأيام المقبلة".

وكانت الجمعية العامة لشركة مصر الجديدة، وافقت بشكل مبدئي على إسناد إدارة الشركة لشركة متخصصة في التطوير العقاري ضمن عملية طرح بنسبة تصل إلى 25% من أسهم الشركة المملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتتضمن عملية الطرح 10% لمستثمر استراتيجي private equity متخصص في التطوير العقاري أو تحالف بين مستثمر استراتيجي وشركة تطوير عقاري، بحسب بيان سابق من الشركة.

وأشار الوزير إلى أنه من المتوقع طرح العقد على المستثمرين في يناير المقبل.

وأوضح الوزير "سنكون جاهزين بحلول يناير المقبل من خلال اختيار المستثمر الاستراتيجي الذي سيدخل بنسبة 10% من أسهم الشركة، وإعطاء بنك الاستثمار الذي سيقوم بطرح نسبة ما بين 12 إلى 15% من الأسهم كطرح عام".

وأوضح الوزير، أن فترة التعاقد مع شركة لإدارة أصول شركة مصر الجديدة للإسكان ستكون 7 سنوات قابلة للتجديد، وأن الشركة لديها 20 مليون متر مربع، سيكون من الجيد أن تطور شركة الإدارة 15 مليون متر مربع منها خلال فترة التعاقد.

وسيكون العقد محددًا بمدد معينة لتنفيذ المشروع، وهذه ضمن بنود فسخ التعاقد.

وتأسست شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير عام 1906، وتتبع وزارة قطاع الأعمال العام، وتعمل في مجال التعمير والتنمية العمرانية الشاملة، وتنفذ مشروعات في مصر الجديدة، ومدينة العبور، وهليوبوليس الجديدة، وهليوبارك.