"قمر" أحمد عبد القادر ينشر صورا رومانسية مع زوجته والجمهور يعلق

كتب : مصراوي

05:08 ص 24/01/2026
    أحمد عبد القادر وزوجته (1)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (1) (1)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (2)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (3)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (4)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (3)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (4)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (5)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (2)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (1)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (5)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (6)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (5)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (6)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (3)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (2)
    حفل زفاف أحمد عبد القادر (4)

القاهرة - مصراوي

نشر أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا له مع زوجته.

وظهر عبد القادر مع زوجته في أول ظهور لهما بعد زواجهما، الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 17 ديسمبر الماضي، بمحافظة الدقهلية، في مدينة المنصورة.

ولاقت الصور تفاعلا كبيرا من متابعيه، الذين أشادوا بإطلالتهما الأنيقة، حيث جاءت من أبرز تعليقات الجمهور: "قمر".

وشهد حفل الزفاف عبد القادر أجواء احتفالية كبيرة، وحضور عدد من لاعبي كرة القدم، أبرزهم عمر كمال وأحمد رمضان بيكهام، كما حضر الحفل عدد من المطربين، من بينهم عصام صاصا، وأرتيجا، أحد مطربي المهرجانات.

ويذكر أن أحمد عبد القادر شارك مع النادي الأهلي في 123 مباراة، نجح خلالها في تسجيل 20 هدفا، وصناعة 12 هدفا.

