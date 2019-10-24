"ديل تكنولوجيز": اقترحنا حلولا تكنولوجية على الحكومة لمواجهة السيول بمصر

كتب- محمد علاء الدين:

قال انجوس هيجارتي رئيس شركة ديل تكنولوجيز للحلول في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، إن الشركة تقدمت باقتراحات لحلول تكنولوجية إلى الحكومة المصرية، للوقاية من مخاطر السيول.

وأضاف هيجارتي، أن تلك الحلول تتضمن تركيب أنظمة مستشعرات وحساسات إلكترونية في مخرات السيول للتنبؤ بأماكن حدوثها قبل وقوعها.

جاء ذلك خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على افتتاح مركز التميز الخاص بالشركة في القاهرة، بحضور عمرو طلعت وزير الاتصالات.

وذكر هيجارتي أن مصر تواجه حاليا تحدي الفيضانات الناتجة عن غزارة الأمطار، وهو ما يجب مواجهته باستخدام التكنولوجيا.

وأشار إلى أن الشركة تقدم الدعم الكامل للحكومة في تنفيذ مشروعات التحول الرقمي بمصر ومنها الصحة، والتعليم، والعاصمة الإدارية الجديدة.

من جانبه، قال ماجد محمود، رئيس مركز التميز بشركة ديل تكنولوجيز للحلول، إن 47% من عدد موظفي المركز البالغ 1500 شخص سيدات، موضحا أن المركز يقدم 18 خدمة بأكثر من 14 لغة.

وقال محمد أمين ، نائب رئيس شركة ديل تكنولوجيز لحلول التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا وروسيا، إن الشركة حققت مبيعات جيدة من حلول التحول الرقمي في مصر .

وأضاف أن الشركة تعتزم ضخ استثمارات كبيرة في تأهيل الكفاءات المصرية، مشيرا إلى أن مركز التميز في مصر يخدم عملاء ديل في أوروبا من خلال حلول التحول الرقمي وتكنولوجيا البلوك تشين