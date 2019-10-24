مشتريات أجنبية تصعد بالبورصة في آخر جلسات الأسبوع

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بشكل جماعي، مدعومة بمشتريات أجنبية.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.57%، مع نهاية تعاملات آخر جلسات الأسبوع، إلى مستوى 14206 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.4%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.45%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب اليوم صافي شراء بقيمة 13.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 7.1 مليون جنيه، وتعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 6.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض مع نهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.53% إلى مستوى 14126 نقطة.