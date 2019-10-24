عمومية راكتا للورق تقرر استمرار الشركة رغم تجاوز خسائرها نصف رأس المال

كتبت- شيماء حفظي:

قررت الجمعية العامة غير العادية، للشركة العامة لصناعة الورق "راكتا"، التابعة لقطاع الأعمال العام، الموافقة على استمرار نشاط الشركة رغم تجاوز خسائرها نصف رأس المال المصدر.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الخميس، إن الجمعية العامة وافقت على استمرار نشاط الشركة، على أن تدرس الشركة بمعاونة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تحديث وتطوير خطوط الإنتاج بما يتناسب مع متطلبات السوق.

وأشار البيان، إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى معالجة الخلل في الهيكل التمويلي والتسويقي والإنتاجي للشركة وتحسين قدرتها على الاستثمار.

وارتفعت خسائر الشركة بنحو 49% خلال العام المالي الماضي، وسجلت صافي خسائر بلغت 123.3 مليون جنيه مقابل 82.8 مليون جنيه خسائر خلال العام المالي السابق عليه.

وقالت الشركة، إن زيادة الخسائر بسبب 5 عوامل تتضمن انخفاض كميات الإنتاج والمبيعات وإيرادات النشاط لتقادم الماكينات، والركود في سوق الورق، والزيادات في أسعار الخامات والكهرباء والمواد البترولية، والانخفاض في قيمة مخزون الإنتاج التام، وزيادة الفوائد المدينة عن القروض من الشركة القباضة للصناعات الكيماوية.