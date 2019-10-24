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    ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    12:20 م الخميس 24 أكتوبر 2019
    ارتفاع الكوسة.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

    الخضار والفاكهة

    كتبت- شيرين صلاح:

    ارتفع سعر كيلو الكوسة جنيها واحدا، خلال تعاملات اليوم الخميس، مقارنة بمستوياتها أمس، ليتراوح بين 5 و7 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

    واستقرت أسعار الطماطم بين 2.5 و5 جنيه للكيلو، والبطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات للكيلو، والبصل بين 2.75 و4.5 جنيه للكيلو.

    ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

    أسعار الخضراوات:

    الطماطم بين 2.5 جنيه و5 جنيهات.

    البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات.

    البصل بين 2.75 و4.5 جنيه.

    الكوسة بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

    الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات.

    الباذنجان البلدي بين 1.5 جنيه و3 جنيهات.

    الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

    الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

    البامية بين 15 و20 جنيها.

    القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

    أسعار الفاكهة:

    الليمون البلدي بين 7 جنيهات و11 جنيها.

    البرتقال البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    البرتقال السكري بين 4 و5 جنيهات.

    البرتقال أبو سرة بين 2 و4.5 جنيه.

    الرمان بين 3 و6 جنيهات.

    التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

    الجوافة بين 2 جنيه و4 جنيهات.

    الخضار والفاكهة أسعار الخضار سوق العبور

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