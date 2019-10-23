الشركات المصرية تستحوذ على 27% من تمويلات التكنولوجيا المالية بالشرق الأوسط

كتب- محمد علاء الدين:

قال تقرير حديث صادر عن مؤسسة ماجنيت للأبحاث، إن قطاع التكنولوجيا المالية احتل المرتبة الأولى من حيث حجم التمويلات التي اجتذبها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2018 وحتى الربع الثالث من العام الجاري.

وبحسب التقرير تمكنت الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية من جذب تمويلات بقيمة 237 مليون دولار منذ عام 2015 وحتى الربع الثالث من العام الجاري، بعدد صفقات بلغ 181 صفقة.

وأظهر التقرير استحواذ الإمارات ومصر على النسبة الأكبر من التمويلات التي جمعتها شركات التكنولوجيا المالية الناشئة بالمنطقة خلال العام الجاري.

وتمكنت الشركات المصرية الناشئة بقطاع التكنولوجيا المالية من جذب 27% من إجمالي التمويلات الموجهة للقطاع خلال العام الجاري، فيما تمكنت الشركات الاماراتية من جذب 47% من إجمالي التمويلات.

وخلال التسعة أشهر الماضية بلغ إجمالي تمويلات التي اجتذبتها الشركات الناشئة العاملة بقطاع التكنولوجيا المالية نحو 55 مليون دولار لعدد 51 صفقة تمويل، منهم 25 مليون دولار تم اعلانهم و30 مليون دولار إضافيين قدرتهم مؤسسة ماجينت.

وبلغ متوسط قيمة صفقات التمويل خلال 2019 نحو 1.8 مليون دولار، وبحسب التقرير استحوذ قطاع التكنولوجيا المالية على 7% من إجمالي التمويلات التي جذبتها الشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.