تراجع طفيف لأسعار الذهب في السوق المحلى خلال تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

انخفضت أسعار الذهب، بشكل طفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وتراجع سعر الجرام جنيها واحدا، مقارنة بأسعار أمس.

وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، إن جرام الذهب عيار 21 انخفض إلى 672 جنيها مقابل 673 جنيها أمس.

وأضاف أن عيار 18 سجل نحو 576 جنيها، وسعر جرام الذهب عيار 24 نحو 768 جنيها، وسجل الجنيه الذهب 5376 جنيها.

وعالميا، خفت أداء الذهب إلى حد كبير، اليوم الثلاثاء، إذ يتعرض لضغوط نزولية بفعل صعود الأسهم الآسيوية ترحيبا بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه تلقى دعما جراء عدم وضوح تفاصيل المفاوضات، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1484.86 دولار للأوقية، كما تماسك الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1487.80 دولار للأوقية.