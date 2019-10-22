أسعار الذهب تستقر عالميا وتوقعات لتعرضة للهبوط بفعل صعود الأسهم الآسيوية

القاهرة- وكالات:

خفت أداء الذهب إلى حد كبير، اليوم الثلاثاء، إذ يتعرض لضغوط نزولية بفعل صعود الأسهم الآسيوية ترحيبا بإحراز تقدم في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، لكنه تلقى دعما جراء عدم وضوح تفاصيل المفاوضات، بحسب وكالة رويترز.

وبحلول الساعة 0632 بتوقيت جرينتش، لم يسجل الذهب في المعاملات الفورية تغيرا يذكر عند 1484.86 دولار للأوقية، كما تماسك الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1487.80 دولار للأوقية.

‬ وقال له يو تشينغ، نائب وزير الخارجية الصيني، اليوم الثلاثاء، إن الصين والولايات المتحدة أحرزتا بعض التقدم في محادثاتهما التجارية.

وأضاف وزير الخارجية الصيني، أنه طالما احترم الجانبان بعضهما البعض فإنه ما من مشكلة لا يمكن حله.

وجاءت تصريحاته بعد يوم من حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التفاؤل بشأن إبرام اتفاق، بينما قال لاري كودلو مستشار البيت الأبيض إنه من الممكن سحب الرسوم المقررة على سلع صينية في شهر ديسمبرالماضي إذا مضت المحادثات على نحو جيد.

ورحبت الأسواق بذلك ودفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 للاقتراب من مستوى مرتفع قياسي، أمس الاثنين.

وربح المؤشر إم.إس.سي.آي الأوسع نطاقا لأسهم آسيا والمحيط الهادي خارج اليابان 0.4%، اليوم الثلاثاء.

ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي بنهاية الشهر والذي قد يقدم المزيد من الدلائل بشأن التيسير النقدي.

ويقلل خفض أسعار الفائدة تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا، بحسب وكالة رويترز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1% إلى 17.58 دولار للأوقية، لتواصل مكاسبها للجلسة الخامسة على التوالي.

وتراجع البلاتين 0.1% إلى 886.63 دولار وربح البلاديوم 0.5% إلى 1766.32 دولار للأوقية.