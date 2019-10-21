  • عاجل:شديدة ومتوسطة.. أماكن سقوط الأمطار حتى الأربعاء

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    محاكمة راجح احتجاجات لبنان أزمة الدوري محمد رمضان الطقس سد النهضة العدوان التركي تعيينات المعلمين أسعار الذهب أسعار الفائدة عزل ترامب

    مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    02:53 م الإثنين 21 أكتوبر 2019
    مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

    البورصة

    كتبت- شيرين صلاح:

    هبطت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بضغط من مبيعات محلية وعربية.

    وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.43% إلى مستوى 14178 نقطة.

    كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

    وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 7.7 مليون جنيه، وتعاملات العرب صافي بيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 8.8 مليون جنيه.

    وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.24% إلى مستوى 14239 نقاط.

    البورصة مؤشرات البورصة

    الخبر التالى:

    سوديك تسند عقود إنشاءات بقيمة 300 مليون جنيه لمشروع سوديك إيست
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان