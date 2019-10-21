مبيعات محلية وعربية تهبط بالبورصة بنهاية تعاملات اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

هبطت مؤشرات البورصة مع نهاية تعاملات اليوم الاثنين، بضغط من مبيعات محلية وعربية.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.43% إلى مستوى 14178 نقطة.

كما هبط مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.12%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 7.7 مليون جنيه، وتعاملات العرب صافي بيع بقيمة 1.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 8.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنهاية تعاملات أمس الأحد بنسبة 0.24% إلى مستوى 14239 نقاط.