البلطي يرتفع والبوري ينخفض.. أسعار السمك في سوق الجملة اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار السمك البلطي والسبيط، بينما انخفض سعر البوري والجمبري والكابوريا، في سوق الجملة بالعبور خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بأسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم، في سوق العبور، بنحو 3 جنيهات ليتراوح بين 25 و28 جنيهًا، فيما استقر سعر كيلو السمك المكرونة السويسي ليتراوح بين 50 و64 جنيهًا، بحسب الموقع الرسمي للسوق.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري، 4 جنيهات ليتراوح بين 40 و50 جنيهًا، وتراجع سعر كيلو الجمبري، بنحو 40 جنيهًا، ليتراوح بين 280 جنيهًا و340 جنيهًا.

وارتفع سعر كيلو السبيط والكاليماري اليوم، 10 جنيهات ليتراوح بين 90 جنيهًا و220 جنيها، بينما انخفض كيلو الكابوريا، 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و140 جنيهًا، بحسب بيانات الموقع.