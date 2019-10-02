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    بنك كريدي أجريكول يخفّض الفائدة 1% على الودائع والحسابات الجارية

    02:11 م الأربعاء 02 أكتوبر 2019
    بنك كريدي أجريكول يخفّض الفائدة 1% على الودائع والحسابات الجارية

    بنك كريدي أجريكول مصر

    كتبت - منال المصري:

    قرر بنك كريدي أجريكول مصر خفض الفائدة 1% على الودائع والحسابات الجارية، بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي، بتخفيض سعر الفائدة، بحسب ما قاله مسؤول بالبنك لمصراوي.

    وكان البنك المركزي قرر في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي بخفض الفائدة 1% على الإيداع والإقراض وتراوح متوسط سعر الكوريدور عند 13.25% للإيداع و14.25% للإقراض.

    وأبقى البنك على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت دون تغيير عند 12.5% يصرف العائد شهري، و 13% يصرف العائد ربع السنوي، و13.25% للعائد نصف السنوي.

    بنك كريدي أجريكول أسعار الفائدة البنك المركزي لجنة السياسة النقدية

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