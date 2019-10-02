انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل ضمن فاعليات كايرو آي سي تي

كتب- محمد علاء الدين:

أعلنت شركة "تريد فيرز إنترناشيونال" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، عن إطلاق الدورة الثانية من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا TransMEA 2019 خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى 4 من نفس الشهر بالتزامن مع إطلاقها الدورة 23 من مؤتمر كايرو آي سي تي تحت شعار The Digital Experience.

وتنطلق فعاليات الدورة الثانية من TransMEA 2019 تحت رعاية الفريق كامل الوزير، وزير النقل في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وسط إقبال من شركات النقل الذكي والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية لضمان التواجد في الحدث الذي يمثل نقلة نوعية لصناعة النقل في المنطقة خاصة في ظل النجاح الذي حققته الدورة الأولى.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، يحظى المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا النقل في الشرق الأوسط وإفريقيا باهتمام خاص ورعاية مكثفة من الجهات المهتمة بتطوير منظومة النقل في مصر والمنطقة.

ويتزامن هذا مع توسع مصر فى بناء المدن الذكية وسعي الدولة إلى تبني استراتيجيات طويلة المدى لتعزيز تلك المدن والمناطق الجديدة بمنظومات نقل ذكي حديثة ومبتكرة تحقق الهدف المرجو من تلك النهضة العمرانية.

كما يمثل المعرض أهمية خاصة للقارة السمراء التي تقترب من تطبيق اتفاقيات تجارة حرة تجمع دول إفريقيا، وهو ما يعني ضرورة استعداد جميع الدول بالبنية التحتية اللازمة لاستيعاب التزايد المتوقع في حركة التجارة ونقل البضائع بين الدول الأطراف في الاتفاق.

كما تشهد دورة هذا العام من المعرض اهتماماً خاصاً من مؤسسات النقل في الدول العربية، لا سيما مع حاجة العديد منها إلى تبادل الخبرات في قطاع النقل والتعرف على التجارب الناجحة في كل دولة، فضلا عن الاطلاع على الآليات والابتكارات التي أثبتت نجاحها، وهو ما توفره منصة TransMEA 2019 ضمن فعالياتها المختلفة.

وتشمل منظومات النقل الذكي التي يركز عليها المعرض كل ما يتعلق بصناعة النقل بشكل عام سواء في الطرق البرية أو البحرية أو خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق ووسائل النقل النهري والمنافذ البرية الحدودية، كما يتطرق المعرض والمؤتمر لعدة ملفات متعلقة بتطوير البنية التحتية للمواصلات والطرق بشكل رقمي، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي الذي يدعم فكرة مخاطبة الآلات بعضها البعض دون تدخل من البشر.

وتسهم منظومات النقل الحديثة والذكية في تحسين أداء شبكات الطرق ومكافحة الحوادث وخفض زمن الرحلات وبالتالي خفض تكاليف النقل ومعدلات استهلاك الوقود ورفع كفاءة التبادل التجاري وخفض التلوث.