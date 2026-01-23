إعلان

إصابة الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية ونقله للمستشفى ومصدر يكشف حالته

كتب : محمد شعبان

01:09 م 23/01/2026 تعديل في 01:15 م

الفنان محمد صبحي

أصيب الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية مفاجئة اليوم الجمعة.

بلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة بوجود حالة أزمة قلبية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.

بالانتقال إلى محل البلاغ - شارع محمد حجازي أمام المتحف المصري الكبير - تبين بالفحص إصابة الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية.

حسب مصدر مطلع، نقل الفنان محمد صبحي إلى مستشفى خاص للعلاج.

