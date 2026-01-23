إصابة الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية ونقله للمستشفى ومصدر يكشف حالته
كتب : محمد شعبان
الفنان محمد صبحي
أصيب الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية مفاجئة اليوم الجمعة.
بلاغ ورد إلى غرفة عمليات النجدة بوجود حالة أزمة قلبية بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
بالانتقال إلى محل البلاغ - شارع محمد حجازي أمام المتحف المصري الكبير - تبين بالفحص إصابة الفنان محمد صبحي بأزمة قلبية.
حسب مصدر مطلع، نقل الفنان محمد صبحي إلى مستشفى خاص للعلاج.
