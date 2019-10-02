أسعار السمك المأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر كيلو السمك البلطي اليوم الأربعاء، في سوق الجملة بالعبور عند نفس مستواه أمس، ليتراوح بين 24 و30 جنيها، كما استقر سعر كيلو السمك البوري، ليتراوح بين 40 و50 جنيها.

وتراوح سعر كيلو السبيط والكاليماري بين 90 جنيها و200 جنيه خلال تعاملات اليوم، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

وسجل سعر كيلو الكابوريا، اليوم، بين 30 و140 جنيها، وسعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيها.

ووصل سعر كيلو الفليه البلطي إلى بين 30 و90 جنيها، وسعر كيلو الجمبري إلى بين 300 جنيه و350 جنيه.