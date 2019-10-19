سحر نصر تشارك بجلسة "الوظائف والتحول الاقتصادي بالأسواق الناشئة"

كتب- مصطفى عيد :

شاركت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى جلسة حول الوظائف والتحول الاقتصادى في الأسواق الناشئة، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي في واشنطن.

وقالت وزيرة الاستثمار إن مصر تجني ثمار الإصلاح الاقتصادي، حيث حافظت على مكانتها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر فى أفريقيا العام الماضي، على الرغم من انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي بنسبة 41٪ في النصف الأول من عام 2018، وفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد).

وأضافت أن تحسن ترتيب مصر فى تقرير التنافسية العالمية، نتيجة جهود تحسين الإطار التشريعى لبيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية، ومواكبة التشريعات الاقتصادية لأفضل التطبيقات العالمية.

وأشارت الويزرة، إلى أن مصر تسعى إلى مزيد من التكامل في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية في قطاعات السيارات والكيماويات والصناعات الغذائية من خلال زيادة قدراتها التنافسية، مما يعزز التجارة ويساعد على خلق فرص عمل.

وقالت نصر إن مصر تعمل على تحديث شبكة البنية الأساسية الإقليمية، بما في ذلك الطرق التي تربط القارة، وتواصل توسيع استثماراتها في مشروعات الطاقة المتجددة.

ودعت وزيرة الاستثمار خلال الجلسة مؤسسات القطاع الخاص العالمية والشركات الدولية مُتعددة الجنسيات للاستثمار في قارة افريقيا فى ظل وجود أسواق إفريقيا مفتوحة، وطالبت مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية بأن تضطلع بدورها في تمويل التنمية بإفريقيا.

وخلال الجلسة أشاد المشاركون بجهود عبد الفتاح السيسى، خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، في إطلاق اتفاقية التجارة الحرة في أفريقيا والتي تعد أحد أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم، بحيث تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة وناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 3.4 تريليون دولار.

وقالت إن مصر خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، عملت على زيادة الاستثمارات في دول القارة من خلال التعاون المشترك والمشاريع عبر الحدود وخاصة في مجالات البنية الأساسية والطاقة الجديدة والمتجددة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك فى إطار المساهمة فى تحقيق رؤية القارة لعام 2063 الهادفة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة.