وول ستريت تفتح مرتفعة تفاؤلا بالاتفاق المبدئي على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

القاهرة- وكالات:

فتحت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الخميس مع تراجع المخاوف الجيوسياسية بعد إبرام بريطانيا لاتفاق مبدئي في اللحظات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبي، كما دعمت المعنويات أيضا زيادة في أرباح نتفليكس ومورجان ستانلي.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 30.40 نقطة بما يعادل 0.11 بالمئة ليصل إلى 27032.38 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مرتفعا 11.08 نقطة أو 0.37 بالمئة إلى 3000.77 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 52.73 نقطة أو 0.65 بالمئة إلى 8176.91 نقطة.