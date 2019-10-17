القاضي: خطة لتحويل المصرف المتحد لبنك متخصص في المشروعات الصغيرة

كتبت - منال المصري:

قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن البنك المركزي يخطط لتحويل المصرف المتحد إلى بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، طبقا لخطة بيع البنك.

وأشار القاضي، في تصريحات صحفية على هامش توقيع بروتوكول مع صندوق التمويل العقاري، أمس، إلى أن خطة تحول البنك إلى التخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالكامل تعتمد على خطة البيع.

وأوضح أن أعمال البنك شهدت نموًا بنسبة 21% خلال العام الجاري لتصل إجمالي محفظة القروض إلى 3 مليارات جنيه، وأن محفظة الودائع بلغت 37 مليار جنيه.

وأشار القاضي، إلى أن التمويل الإسلامي بالبنك يستحوذ على نسبة 26% مقابل 74% تجاري.