صندوق التمويل العقاري يدرس رفع الفائدة على قروض الإسكان الاجتماعي

كتبت منال المصري:

قالت مي عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقاري، إن الصندوق يدرس رفع الفائدة على تمويلات مبادرة الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وذلك لتقليل تكلفة أعباء الفائدة على وزارة المالية.

وأضافت خلال توقيع بروتوكول اليوم مع المصرف المتحد أن إجمالي تكلفة فرق دعم الفائدة بلغت 114 مليار جنيه بالمبادرة لمحدودي الدخل تتراوح نسبتها بين 35 مليار جنيه من المركزي و79 مليار جنيه من وزارة المالية منذ إطلاق المبادرة في 2016 وحتي الآن.

وتتراوح فائدة التمويل العقاري بين 5% إلى 7% متناقصة لمحدودي الدخل مقارنة 14.25% متوسط سعر الكوريدور بالبنك المركزي حتى الآن.

وقالت مي عبد الحميد، إن قرار المركزي بخفض سعر الفائدة في آخر اجتماعين للجنة السياسة النقدية ساهم في تقليل تكلفة أعباء دعم الفائدة ولكن ما تزال التكلفة مرتفعة على وزارة المالية.

وقالت مي عبد الحميد إن إجمالي التمويلات في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بلغت 26 مليار جنيه حتى منتصف الشهر الجاري.

وأضافت أن هذه التمويلات تتراوح بين 24.5 مليار جنيه من البنوك و1.5 مليار جنيه من شركات التمويل العقاري.

ووفقًا لمي فإن عدد المستفيدين بالمبادرة بلغ 267 ألف مستفيد لمحدودي الدخل.