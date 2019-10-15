ارتفاع البطاطس وهبوط الفاصوليا.. أسعار الخضر والفاكهة بسوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار كيلو البطاطس، والكوسة، والباذنجان بين 50 قرشا وجنيه، خلال تعاملات اليوم الاثنين، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وتراوح كيلو البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، و سعر كيلو الكوسة بين 3 و6 جنيهات ، وسعر كيلو الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.

بينما تراجعت أسعار الفاصوليا، والفلفل الرومي، والفلفل الحامي، جنيها واحدا للكيلو، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 2.5 و4.5 جنيه.

البطاطس بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 8 و10 جنيهات، بتراجع جنيه.

الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع جنيه.

الملوخية بين 2 جنيه و3 جنيهات.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات.

البامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.