أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم
كتبت- شيرين صلاح:
استقرت أسعار عدد من الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الأحد، عند نفس أسعار أمس، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.
وتراوح كيلو الطماطم بين 3 و5 جنيهات، والبطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، والبصل بين 2.5 و4.5 جنيه.
ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 3 و5 جنيهات.
البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
البصل بين 2.5 و4.5 جنيه.
الكوسة بين 3 و6 جنيهات.
الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.
الباذنجان البلدي بين 2 و3.5 جنيه.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 و5 جنيهات.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الملوخية بين 2 و3 جنيهات.
الخيار البلدي بين 3 و4 جنيهات.
بامية بين 15 و20 جنيها.
القلقاس بين 4 و7 جنيهات.
أسعار الفاكهة:
الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.
العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات.
العنب البناتي الأحمر بين 6 و9 جنيهات.
التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات.
المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات.
المانجو العويس 20 و30 جنيها.
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