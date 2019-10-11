زيادة الطماطم والبصل.. أسعار الخضروات الجملة في أسبوع

القاهرة – مصراوي:

ارتفعت أسعار عدد من الخضروات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بسوق العبور.

وتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم الجمعة بين 3 و 5 جنيهات بزيادة 50 قرشا مقارنة بأسعار الجمعة الماضي، والكوسة بين 3 و6 جنيهات بزيادة 1.5 جنيه.

كما زادت أسعار البصل ليتراوح اليوم بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا، بحسب بيانات الموقع الرسمي للسوق.

ويرصد مصراوي أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 3 و 5 جنيهات بزيادة 50 قرشا.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

البصل بين 2.5 و4.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الكوسة بين 3 و6 جنيهات بزيادة 1.5 جنيه.

الفاصوليا بين 10 جنيهات و14 جنيها.

الباذنجان البلدي بين 2 و 3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 و 5 جنيهات، بتراجع جنيه.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و 5 جنيهات.

الملوخية بين 2 و3 جنيهات، بتراجع جنيه.

الخيار البلدي بين 3 و 4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

بامية بين 15 و20 جنيها.

القلقاس بين 4 و7 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

الليمون البلدي بين 7 جنيهات و13 جنيها.

العنب البناتي الأصفر بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيهين.

العنب البناتي الأحمر بين 6 و 9 جنيهات، بزيادة جنيهين.

التين البرشومي بين 4 و9 جنيهات، بزيادة جنيه.

المانجو البلدي بين 6 و10 جنيهات، بزيادة جنيه.

المانجو العويس 20 و30 جنيها.