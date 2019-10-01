البنك الأهلي يخفض الفائدة 0.5% علي حساب التوفير العادي

كتبت منال المصري:

قرر البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، خفض أسعار الفائدة 0.5% على جميع شرائح حساب التوفير العادي، بحسب مسؤول خدمة العملاء بالبنك.

وجاء ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس الماضي، بخفض أسعار الفائدة 1% وذلك للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة خلال العام الجاري، لتصل إلى 13.25% للإيداع، و14.25% للإقراض.

ويقسم البنك حساب التوفير إلى أربعة شرائح مختلفة تتباين بينهم الفائدة حسب حجم الشريحة، ودورية صرف العائد شهري أو ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوي.

ويبدأ الحد الأدنى لفتح حساب التوفير من ألف جنيه، ولكن يتم احتساب العائد من أول 3001 جنيه، وهي أقل شريحة في نسبة الفائدة.

وكان البنك الأهلي قرر الإبقاء على الشهادات الادخارية ذات العائد الثابت عند 14%، يصرف العائد عليها شهريا، و14.25% للشهادة التي يصرف العائد عليها بشكل ربع سنوي، ويبلغ أجل الشهادة 3 سنوات، بحسب تصريحات هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي لمصراوي في وقت سابق.

كما قرر بنك الاستثمار القومي الإبقاء على الشهادة عند 14.75% دون تغيير، ويصرف العائد شهريا لمدة عام واحد، بحسب محمود منتصر الرئيس التنفيذي للبنك في تصريحات سابقة لمصراوي.