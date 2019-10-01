البورصة تنهي تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي في مؤشراتها

كتبت- دينا خالد:

شهدت مؤشرات البورصة ارتفاعًا جماعيًا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 1.68% بنهاية التعاملات إلى مستوى 14496 نقطة.

كما صعد المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.35%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.55%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب صافي شراء بقيمة 38.2 مليون جنيه، و18.7 مليون جنيه على التوالي، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 57 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 انخفض بنسبة 0.41% بنهاية تعاملات أمس ، إلى مستوى14257 نقطة.