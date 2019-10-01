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    المركزي: 28% زيادة في إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي

    01:41 م الثلاثاء 01 أكتوبر 2019
    المركزي: 28% زيادة في إيرادات السياحة خلال العام المالي الماضي

    السياحة

    كتب- مصطفى عيد:

    قال البنك المركزي، في تقرير له، إن إيرادات السياحة في مصر، ارتفعت بنسبة 28.2% خلال العام المالي الماضي، مقارنة بعام 2017-2018.

    وبحسب بيان نشره البنك على موقعه الإلكتروني عن ميزان المدفوعات مساء أمس الاثنين، سجلت إيرادات السياحة نحو 12.6 مليار دولار في عام 2018-2019 مقابل نحو 9.8 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.

    وقال البنك المركزي، إن الإيرادات من رسوم المرور بقناة السويس سلجت نحو 5 مليارات و730.7 مليون دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 5 مليارات و706.7 مليون دولار خلال عام 2017-2018.

    وأضاف أن فائض الميزان الخدمي بميزان المدفوعات لمصر خلال العام المالي الماضي ارتفع بنسبة 17.2%، ليسجل نحو 13 مليار دولار مقابل نحو 11.1 مليار دولار خلال عام 2017-2018، وذلك نتيجة لارتفاع المتحصلات من الخدمات بما يفوق الارتفاع في مدفوعاتها.

    البنك المركزي إيرادات السياحة قناة السويس ميزان المدفوعات

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