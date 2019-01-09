البورصة تواصل صعودها مع بداية خامس جلسات 2019
10:22 ص الأربعاء 09 يناير 2019
كتب - مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 0.63% إلى مستوى 13487 نقطة، مواصلة صعودها منذ بداية 2019.
بينما انخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.78%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.03%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي 0.5% إلى 13402 نقطة، مدفوعا بمشتريات محلية وعربية، لتواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة في عام 2019.
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