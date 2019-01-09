البورصة تواصل صعودها مع بداية خامس جلسات 2019

كتب - مصطفى عيد:

صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 0.63% إلى مستوى 13487 نقطة، مواصلة صعودها منذ بداية 2019.

بينما انخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.78%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.03%.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي 0.5% إلى 13402 نقطة، مدفوعا بمشتريات محلية وعربية، لتواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة في عام 2019.