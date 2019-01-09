أكثر الكلمات إنتشاراً

أمم أفريقيا 2019 أسعار البنزين حصاد 2018 تركي آل الشيخ الطقس احتجاجات السودان محمد صلاح

البورصة تواصل صعودها مع بداية خامس جلسات 2019

10:22 ص الأربعاء 09 يناير 2019
البورصة تواصل صعودها مع بداية خامس جلسات 2019

البورصة

كتب - مصطفى عيد:
صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء بنحو 0.63% إلى مستوى 13487 نقطة، مواصلة صعودها منذ بداية 2019.
بينما انخفض المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.78%، ومؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.03%.
وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الثلاثاء على ارتفاع في مؤشرها الرئيسي 0.5% إلى 13402 نقطة، مدفوعا بمشتريات محلية وعربية، لتواصل ارتفاعها للجلسة الرابعة في عام 2019.
البورصة اليوم مؤشرات البورصة البورصة تعاملات البورصة

الخبر التالى:

بعد صعوده بالبنك الأهلي أمس.. ماذا حدث لسعر الدولار مع بداية التعاملات؟
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان