تراجع الطماطم والبطاطس.. أسعار الخضر في سوق العبور اليوم

كتبت- شيرين صلاح:

ارتفعت أسعار 7 أصناف من الخضر والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء بين 50 قرشًا وجنيهين، في سوق العبور اليوم.

وسجل سعر كيلو الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، وسعر كيلو الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، وسعر كيلو البرتقال السكري بين جنيهين و4.5 جنيه.

وفي المقابل تراجعت أسعار كيلو الطماطم والبطاطس والبصل والبرتقال أبو سرة واليوسفي، بين 20 قرشًا وجنيه، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وسجل سعر كيلو الطماطم بين جنيهين و4.2 جنيه، وسعر كيلو البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه، واليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه.

يرصد "مصراوي" أسعار الجملة لأهم الخضروات والفاكهة، كما وردت على الموقع الرسمي لسوق العبور

أسعار الخضروات:

الطماطم بين جنيهين و4.2 جنيه، بتراجع جنيه.

البطاطس بين 3 جنيهات و5.8 جنيه، بتراجع 20 قرشًا.

البصل بين 4 و5 جنيهات، بتراجع 70 قرشًا.

الكوسة بين 7 جينهات و11 جنيهًا.

الفاصوليا بين 7 جنيهات و11 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الباذنجان البلدي بين جنيهن و4 جنيهات.

الفلفل الرومي البلدي بين 4 و6 جنيهات، بزيادة 50 قرشًا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2.5 جنيه و4 جنيهات.

الملوخية بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الخيار البلدي بين 3 و5 جنيهات، بزيادة جنيه.

القلقاس بين جنيهين و5 جنيهات.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.25 و3.25 جنيه.

البرتقال السكري بين جنيهين و4.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البرتقال أبو سرة بين جنيهين و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشًا.

اليوسفي بين 2.5 و5.5 جنيه، بتراجع 50 قرشًا.

الليمون البلدي بين 6 و8 جنيهات.

الجوافة بين 4 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

الرمان بين 4 و10 جنيهات، بزيادة جنيهين.

الموز البلدي بين 4 و5 جنيهات.