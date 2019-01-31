الضرائب تطالب الممولين بسداد "القيمة المضافة" قبل نهاية المهلة اليوم

كتب- مصطفى عيد:

طالب عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، المسجلين بسرعة سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليهم قبل نهاية المهلة المحددة اليوم الخميس، بحسب بيان من المصلحة اليوم.

وقال حسين إن المصلحة قررت مد مهلة تقديم إقرار ضريبة القيمة المضافة إلكترونيا خلال يومي غدٍ وبعد غد، الجمعة والسبت، وحتى الساعة الثانية عشرة مساء الأحد المقبل، بدون أي غرامات، بشرط الالتزام بسداد الضريبة المستحقة اليوم الخميس.

وأضاف أنه تيسيرا على المسجلين فإن مأموريات القيمة المضافة ستستقبل المسجلين اليوم حتى العاشرة مساءً، وستفتح أبوابها لمساعدتهم وتقديم الدعم الفني لهم أيام الجمعة والسبت.

وأضاف أن إجمالي عدد المسجلين المقدمين لإقرارات الضريبة على القيمة المضافة الملزمين بتقديمها شهريا 206 آلاف مسجل، مشيرا إلى أن مصلحة الضرائب تلقت حتى مساء أمس 148 ألف إقرار إلكتروني عن الضريبة على القيمة المضافة عن شهر نوفمبر 2018، بالإضافة إلى إقرارات عن فترات سابقة تبلغ حوالي 40 ألف إقرار إلكتروني.

وأكد حسين وجود فرق ميدانية بالمحافظات لتقديم الدعم التكنولوجي والضريبي لكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، كما يوجد خط ساخن للدعم التكنولوجي برقم (16332)، وخط ساخن برقم (16395)، لتلقي مشاكل الضرائب والرد عليها.

وأشار رئيس المصلحة إلى قرار وزير المالية رقم 695 لسنة 2018، بإلزام المسجلين بالضريبة على القيمة المضافة بتقديم إقرار إلكتروني شهريا للمأمورية المختصة، عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية وذلك اعتبارا من يناير 2019.

وأوضح أن هناك العديد من الجهود التي تبذلها المصلحة لنشر الوعي فيما يتعلق بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، حيث عقدت العديد من ندوات التوعية للتعريف بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيا في مختلف محافظات الجمهورية سواء في مراكز التدريب التابعة للمصلحة أو داخل الغرف والاتحادات.

وذكر حسين أنه تم تنظيم هذه الندوات بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني من غرف تجارية و اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال وغيرها، وأيضا تم تجميع كافة الأسئلة الخاصة بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية وأجوبتها، ووضعها على موقع المصلحة للاستفادة منها، كما تم إرسالها لمكاتب المحاسبة وكبار الممولين.

وقال إن المصلحة ناشدت كافة المتعاملين وعملت على توعيتهم بتقديم إقراراتهم قبل موعد نهاية تقديم الإقرارات بفترة كافية، لتجنب التأخير في إجراءات التسجيل، وتحميل الإقرارات الناتج عن التحميل الإضافي على النظام والبرنامج مما قد ينتج عنه تأخير في سرعة ومعدلات التحميل.