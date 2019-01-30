13 مليار جنيه ضختها 3 بنوك بمبادرة التمويل العقاري خلال 5 سنوات

كتبت- منال المصري:

ضخت 3 بنوك هي الأهلي المصري والقاهرة والتعمير والإسكان، 13 مليار جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل منذ بدايتها في 2014 وحتى منتصف الشهر الجاري تقريبا، بحسب مسؤولون في هذه البنوك تحدثوا لمصراوي.

وبحسب ما قاله المسؤولون في 3 بنوك فإن هذه التمويلات استفاد منها 130 ألف عميل تقريبا أغلبهم من شريحة محدودي الدخل.

وقالت مصادر مصرفية، لمصراوي، أمس إن البنك المركزي، قرر إنهاء العمل بمبادرته لدعم فائدة التمويل العقاري، لفئتي متوسطي ومرتفعي الدخل، والإبقاء عليها لفئة محدودي الدخل.

إلا أن مصدر مسؤول في البنك المركزي قال اليوم الأربعاء، لمصراوي، إن وزارة المالية هي التي ستتولى دعم فائدة مبادرة التمويل العقاري بدلًا من المركزي.

وقال طارق فايد، رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة، إن البنك ضخ تمويلات تقارب ملياري جنيه في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل بعدد مستفيدين 20 ألف مستفيد تقريبًا، مشيرًا إلى أن شريحة محدودي الدخل تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات.

وأضاف لمصراوي أن البنك يواصل دوره في تمويل مبادرة التمويل العقاري طبقا للشروط المنصوص عليها بالمبادرة .

وبحسب حسن غانم العضو المنتدب لبنك التعمير والاسكان، فإن البنك ضخ تمويلات بقيمة تتراوح بين 4.5 مليار إلى 5 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل.

وأضاف لمصراوي أن عدد المستفيدين من المبادرة بلغ 50 ألف مستفيد تقريبًا أغلبهم من شريحة محدودي الدخل ليستحوذ البنك على نسبة 25% من إجمالي تمويلات المبادرة.

وقال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، إن البنك ضخ تمويلات بقيمة 6 مليارات جنيه في مبادرة التمويل العقاري بعدد 60 ألف مستفيد تقريبًا.

وأشار في تصريحات خاصة لمصراوي إلى أن شريحة محدودي الدخل تستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي التمويلات، موضحًا أن البنك يواصل دوره في تمويل مبادرة التمويل العقاري.

وأوضح أن مصرفه يستحوذ علي المركز الأول في إجمالي التمويلات الممنوحة للمبادرة على مستوى الجهاز المصرفي بنسبة 30% تقريبًا حتى الآن.

وأطلق البنك المركزي مبادرة للتمويل العقاري في فبراير 2014 بفائدة مدعمة متناقصة لشريحتي محدودي الدخل بفائدة تتراوح بين 5% و7%، ومتوسطي الدخل بفائدة 8%، ثم تم إدراج شريحة فوق متوسطي الدخل بفائدة 10.5% لتوسيع دائرة المستفيدين.

وكانت لبنى هلال نائبة محافظ البنك المركزي، قالت في تصريحات خاصة لمصراوي، قبل نحو أسبوعين، إن مبادرة التمويل العقاري استفاد منها حوالي 200 ألف أسرة بقيمة تمويلات 20 مليار جنيه.

وأضافت أن صندوق الإسكان الاجتماعي ووزارة المالية سيقومان بدعم الفائدة على التمويلات ضمن مبادرة البنك المركزي للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن كان المركزي يدعمها في السنوات السابقة.

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